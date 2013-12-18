Ситуація з розшуком дітей у Криму є стабільною – МВС

129 звернень з приводу безвісно зниклих дітей опрацювала міліція міста Севастополя впродовж цього року. З них 19 неповнолітніх оголошувалися в розшук. Про це повідомив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко, коментуючи публікації в ЗМІ про те, що в Криму вихованці дитбудинків часто тікають і «селяться» на вулиці.



Олексій Лазаренко/Фото:МВС України

Правоохоронець пояснив, що третина тривожних повідомлень про зникнення дітей, як правило, надходить від керівників навчально-виховних закладів. Решта - від батьків та родичів неповнолітніх, повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«У нашій роботі головним вважається не упустити час, адже саме в першу добу міліціонери за «гарячими слідами» знаходять понад 80 % безвісти зниклих дітей. З цією метою орієнтується весь особовий склад міліції, який заступає у патрульно-постову та дорожньо-патрульні служби», - розповів Олексій Лазаренко.

За його словами, ситуація в Севастополі, пов'язана з розшуком учнів дитбудинків та інтернатів залишається стабільною, правоохоронці розшукали усіх без винятку маленьких втікачів.

Правоохоронець наголошує, що в роботі міліції у справах дітей нині головною складовою є профілактичні та виховні заходи, а також їх активне залучення до організованих форм дозвілля.

«З цією метою правоохоронці часті гості у вихованців дитбудинків. У цьому році, наприклад, керівництво севастопольської міліції організувало дітям свято до Дня захисту дітей, вручили їм цінні подарунки, в тому числі і мобільні телефони для того, щоб ті мали можливість у важку хвилину зателефонувати в міліцію. Правоохоронці зводили також дітей в місцевий аквапарк, а також організували екскурсію на військовий корабель», - додав Олексій Лазаренко і підкреслив, що проведені заходи мають позитивний ефект.

Щодо інформації у ЗМІ про те, що в Криму сиріт насильно відправляють до психіатричної лікарні, керівник служби навів результати недавнього службового розслідування з цього приводу.

«У цьому році в Севастополі на планове лікування було госпіталізовано 11 дітей та 3 неповнолітніх з екстреною госпіталізацією, які були проведені виключно в інтересах дітей і в суворій відповідності з вимогами чинного законодавства», – підсумував Олексій Лазаренко.