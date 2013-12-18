Під час довиборів міліція отримала 100 повідомлень про порушення

До правоохоронців за час виборчого процесу по виборах до Верховної Ради у п’яти одномандатних округах надійшло більше 100 повідомлень, які так чи інакше пов’язані з виборами.

За двома фактами, які містилися у цих повідомленнях, відкрито кримінальні провадження, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Кримінальні провадження відкриті за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.