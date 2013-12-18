В міліції спростовують інформацію про затримання "євромайданівців"

18 грудня на деяких інформаційних інтернет-сайтах з’явилась інформація про те, що, начебто, на залізничному вокзалі Києва правоохоронці затримують прихильників «Євромайдану» та знущаються над ними.

Про це повідомили УНІАН, у СЗГ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці.

Керівництво Управління МВС України на Південно-Західній залізниці спростовує викладену інформацію та запевняє, що ці факти не є дійсними.

«Працівники транспортної міліції несуть службу з охорони громадського порядку на залізничному вокзалі Києва та діють виключно в рамках закону. На даний час в ізоляторі тимчасового тримання та кімнаті затриманих чергової частини лінійного відділу на станції Київ-пасажирський не утримується жодна особа. Протягом останніх днів за скоєння адміністративних правопорушень ніхто не доставлявся і судом не було винесено жодної постанови про адмінарешт», - наголосив начальник Управління МВС України на Південно-Західній залізниці полковник міліції В’ячеслав Сокірко.



