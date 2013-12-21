Правоохоронці отримали спеціальні звання з нагоди Дня міліції

Згідно з Указом Президента України «Про присвоєння спеціальних звань» від 20 грудня 2013 року № 692/2013 спеціальне звання генерал-лейтенанта міліції було присвоєне начальнику Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України генерал-майору міліції МІЩЕНКУ Сергію Геннадійовичу.

Спеціальне звання генерал-майора міліції присвоєне полковнику міліції ЖИДКОВУ Дмитру Віталійовичу - начальнику Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру - начальнику експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, полковнику міліції ЛІПАНДІНУ Володимиру Віталійовичу - начальнику Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області, полковнику міліції СЄДНЄВУ Юрію Володимировичу - начальнику Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, полковнику міліції ФЕЛИКУ Василю Івановичу - начальнику Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, полковнику міліції ЧИНЧИНУ Миколі Миколайовичу - начальнику Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.