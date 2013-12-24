В Одесі побили голову обласного відділення Фонду соцстрахування

В Одесі вчора, 23 грудня, невідомий у масці побив директора виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування Валентина Дубовенка.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, полковник міліції Володимир Шаблієнко, вранці в курортній зоні – на Французькому бульварі – зловмисник напав на Дубовенка на першому поверсі під`їзду будинку, в якому він проживає.

Потерпілий у цей момент виходив зі своєї квартири на вулицю.

Невідомий завдав Дубовенку численні удари важким металевим предметом, а також руками і ногами.

«Потерпілий був доставлений до госпіталю, звідки про НП надійшло повідомлення в міліцію», - сказав Шаблієнко. Злочинець з місця події втік.

У Дубовенка медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні удари і рвані рани.

Потерпілий пов`язує напад зі своєю професійною діяльністю.

За фактом події почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – «умисні тяжкі тілесні ушкодження».

