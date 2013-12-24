В Одесі побили голову обласного відділення Фонду соцстрахування
Напад скоїв чоловік в масці
В Одесі вчора, 23 грудня, невідомий у масці побив директора виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування Валентина Дубовенка.
Як повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, полковник міліції Володимир Шаблієнко, вранці в курортній зоні – на Французькому бульварі – зловмисник напав на Дубовенка на першому поверсі під`їзду будинку, в якому він проживає.
Потерпілий у цей момент виходив зі своєї квартири на вулицю.
Невідомий завдав Дубовенку численні удари важким металевим предметом, а також руками і ногами.
«Потерпілий був доставлений до госпіталю, звідки про НП надійшло повідомлення в міліцію», - сказав Шаблієнко. Злочинець з місця події втік.
У Дубовенка медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні удари і рвані рани.
Потерпілий пов`язує напад зі своєю професійною діяльністю.
За фактом події почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – «умисні тяжкі тілесні ушкодження».