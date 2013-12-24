7 працівників держархконтролю сядуть за грати за хабарі

Ленінський районний суд міста Кіровограда засудив сімох чиновників місцевої Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до різних термінів ув’язнення за вимагання та отримання хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, вирок у справі винесено 20 грудня.

Розглянувши докази вини колишніх службовців у неодноразовому вимаганні та одержанні хабарів, суд визнав їх достатніми і достовірними.

За наполяганням прокуратури, чотири фігуранти справи отримали реальні міри покарання.

Зокрема, колишнього начальника Інспекції засуджено до 9 років позбавлення волі, його заступника та двоє підлеглих - до 6 років. Інших трьох фігурантів справи визнано винними, проте, з огляду на пом’якшуючі обставини, суд призначив їм покарання не пов’язані з тюремних строком.

У судовому засіданні повністю доведена причетність вказаних осіб до 21 епізоду вимагання коштів у розмірах від 1 тис до 75 тис. грн. Чиновники змушували підприємців та громадян платити за вирішення питань про непритягнення до адміністративної відповідальності, уникнення та зменшення сум штрафних санкцій за виявленими правопорушеннями у сфері будівельних норм і правил, за легалізацію об’єктів самовільного будівництва й незаконну видачу ліцензій, підписання декларацій про готовність об’єктів тощо.

Хабарників викрили і затримали навесні минулого року безпосередньо в їх службових кабінетах працівники прокуратури області та міліції.