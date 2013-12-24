Онук організував розбійний напад на свою бабусю

У Запорізькій області 77-річна мешканка одного із сіл району звернулася до міліції із заявою про розбійний напад на неї. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Відомості про подію одразу були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

На місце скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група у повному складі. З метою встановлення очевидців події міліціонери здійснили подвірний обхід, зорієнтували весь особовий склад на пошуки осіб, які могли би бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та вжили весь необхідний комплекс слідчо-оперативних заходів. Завдяки вірно обраному напрямку пошуку, співробітники міліції вже через кілька годин в місті Пологи затримали підозрюваних.

Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 19-річний онук потерпілої, який уже був засуджений в 2011 році за скоєння крадіжки. На напад родич пішов разом зі своїм знайомим-однолітком, який раніше також мав проблеми із законом.

Напередодні товариші зустрілися в місті Пологи, де обидва мешкають, і під час бесіди один із молодиків запропонував навідатись до його бабусі в село Мелітопольського району. Дідусь помер, тож старенька живе сама. І не викличе труднощів відібрати у неї гроші та інші цінності, що можуть зберігатись у будинку.

Товариш погодився на «заманливу» пропозицію. Ввечері 22 грудня вони поїхали в село на таксі. Прибувши до будинку, де мешкає пенсіонерка, зловмисники одягли маскарадні маски зайця та лисиці.

Виставивши віконне скло, лиходії вдерлися в житло. Дивні звуки розбудили стареньку. Жінка перелякалась, побачивши двох невідомих в масках. Непрохані гості почали розмахувати ножем, вимагаючи віддати усі заощаджені гроші. Пенсіонерка, злякавшись, показала їм, де знаходяться кошти. Проте у схованці було лише 280 гривень, чого молодикам виявилося явно недостатньо і вони почали шукати інші цінні речі, за які можна отримати якісь кошти.

Знайшовши в шафі піджак покійного чоловіка пенсіонерки, вони зняли з нього медалі та орден Великої Вітчизняної війни, які для старенької були дорогі як пам'ять про чоловіка. Отримавши бажане, останні зникли у невідомому напрямкові.

Пенсіонерка була настільки налякана, що звернулася в міліцію лише вранці.

Наразі зловмисники затримані згідно ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відтак, бажання швидкого збагачення за рахунок бабусі може коштувати зловмисникам позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.