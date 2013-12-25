Янукович доручив МВС негайно розслідувати побиття Чорновіл

Президент України Віктор Янукович доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття журналістки Тетяни Чорновол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

З відповідним проханням Янукович також звернувся до Генпрокурора Віктора Пшонки.

Президент жорстко засудив цей прояв насилля та наголосив, що правоохоронці мають розкрити цей злочин та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, журналістку Тетяну Чорновол побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. У Чорновол струс мозку, а на обличчя довелося накладати шви.

За даним фактом слідчий відділ Бориспільського міськвідділу міліції відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває, працівники міліції встановлюють обставини події.