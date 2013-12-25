Захарченко зустрівся з нардепами
16:01, 25 грудня 2013Кримінал
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Поінформував про хід розслідування побиття Чорновіл
Очільник МВС Віталій Захарченко зустрівся з групою народних депутатів України. Народні обранці прийшли на особистий прийом, аби з’ясувати обставини інциденту з журналісткою Тетяною Чорновіл та, які заходи наразі вжито міліцією.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС україни.
У свою чергу, Міністр поінформував народних депутатів про те, що наразі над розкриттям цього злочину працюють кращі фахівці та створено потужну слідчо-оперативну групу на чолі з першим заступником Міністра внутрішніх справ Віктором Дубовиком. До того ж справа перебуває на його особистому контролі.
- Я переконаний, що найближчим часом цей злочин буде розкрито, - наголосив Віталій Захарченко.
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