Захарченко зустрівся з нардепами

Очільник МВС Віталій Захарченко зустрівся з групою народних депутатів України. Народні обранці прийшли на особистий прийом, аби з’ясувати обставини інциденту з журналісткою Тетяною Чорновіл та, які заходи наразі вжито міліцією.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС україни.

У свою чергу, Міністр поінформував народних депутатів про те, що наразі над розкриттям цього злочину працюють кращі фахівці та створено потужну слідчо-оперативну групу на чолі з першим заступником Міністра внутрішніх справ Віктором Дубовиком. До того ж справа перебуває на його особистому контролі.

- Я переконаний, що найближчим часом цей злочин буде розкрито, - наголосив Віталій Захарченко.

