У справі Чорновол головне встановити замовників, – МВС

Правоохоронці затримали п'ятого підозрюваного, який, за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол. Про це заявив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин у відеоматеріалі, оприлюдненому на офіційному сайті МВС.

За словами Миколи Чинчина, слідчі проаналізували виступ колишнього власника телеканалу ТВі Костянтина Кагаловського, у якому він зазначає, що до рейдерського захоплення цього телевізійного каналу причетний Сергій Котенко, підозрюваний в побитті Тетяни Чорновіл. «Також Кагаловський зазначає, що до діяльності підозрюваного мають відношення народні депутати Микола Княжицький і Давид Жванія. Слідством встановлено, що Сергій Котенко був засновником і директором підприємства, якому був підконтрольний телеканал ТВі. Виклик на допит до Головного слідчого управління МВС України цих народних депутатів пов'язаний з необхідністю з'ясувати інформацію, викладену К.Кагаловским. Зокрема, щодо їх причетності до скоєння зазначеного кримінального правопорушення», – наголошує Чинчин.

Під час слідства, за словами начальника Головного слідчого управління МВС, встановлено, що затримані тісно контактували з членами партії УДАР Євгеном Огарковим, Дмитром Крейнином та Ігорем Опадчим. Двоє останніх є депутатами Київської обласної ради від партії УДАР. Крім того, встановлено зв'язок підозрюваних і з народним депутатом від фракції «Батківщина» Володимиром Полочанінова.

«Слідство вже має дані, що один з підозрюваних, Олександр Котенко, був членом бандитського угруповання Савлохова. Ця група входила в злочинне співтовариство Рибалко, на прізвисько «Рибка», убитого в 2005 році, з яким тісно взаємодіяли брати Клички. На даний момент слідство перевіряється алібі деяких затриманих, інформація про які з'явилася в ЗМІ. Однак їх відсутність на місці події під час вчинення злочину не виключає їх причетності до нападу на Тетяну Чорновол в якості пособників або організаторів. Тому всі особи затримані обґрунтовано і слідчим шляхом перевіряються на причетність до скоєння злочину. Зараз уже затриманий п’ятий підозрюваний, який за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті потерпілої. Також хочу відзначити, що основне завдання слідства - встановлення замовників даного злочину», – наголосив начальник Головного слідчого Управління МВС України Микола Чинчин.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

26 грудня в МВС повідомили, що затримали трьох підозрюваних у побитті Чорновол. Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що Головне слідче управління МВС подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно 4 осіб, підозрюваних у побитті Чорновол.