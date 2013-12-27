Княжицький не з’явився на допит у справі побиття Чорновол – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ спростовують заяву народного депутата Миколи Княжицького про те, що він сьогодні був на допиті у Головному слідчому управлінні МВС в справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол.

Про УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Народний депутат України Микола Княжицький у засобах масової інформації висловлювався, що він був у слідчих на допиті і не зрозумів, про що його допитували. Проте Микола Княжицький так і не з’явився на допит до Головного слідчого управління МВС України, хоча запрошувався туди сьогодні», - зазначили в УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня народний депутат від «Батьківщини», екс-генеральний директор каналу ТВі Княжицький написав на своїй сторінці у Facebook, що дав покази в міліції у справі про побиття журналістки Чорновол.

“Був у міліції. Дав покази у справі побиття Тетяни. Чому викликали - так і не зрозумів. Вони теж. Крім Чорновол, у цій справі нікого не знаю”, - повідомив Княжицький.

Раніше, 26 грудня, в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС повідомили, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо нападу на Чорновол для отримання додаткової інформації слідство викликає на допит народних депутатів від «Батьківщини» Віталія Ярему і Княжицького, а також позафракційного депутата Давида Жванію.

У повідомленні також йшлося про те, що двоє затриманих осіб, причетних до нападу на журналістку, допитані, а третій підозрюваний «мав відношення до певних комерційних структур і керував підприємством, якому була підконтрольна телекомпанія ТВі».