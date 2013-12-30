На Львівщині міліціонери вилучили дві тисячі піротехнічних виробів

На Львівщині, лише за два дні, міліціонери вилучили 1876 шт. піротехнічних виробів з незаконного обігу та виявили три факти порушення правил використання піротехніки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, на території Львівської області функціонує 60 суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії МВС України на право здійснення торгівлі піротехнічними засобами, що здійснюють свою діяльність в 92 торгових точках (з них 45 – розташовані на території міста Львова, ще 47 – в районах Львівської області).

Правоохоронці області перевірили 31 торгівельний заклад, який має ліцензії МВС України на право торгівлі піротехнікою та понад 550 місць можливої реалізації піротехнічної продукції. Виявлено 17 фактів реалізації піротехніки з порушенням чинного законодавства та вилучено 1876 шт. піротехнічних виробів (петард, феєрверків, салютних установок), які реалізовувались без відповідних ліцензій МВС України.

Також виявлено 3 факти порушення правил використання піротехнічних виробів за які притягнуто до адміністративної відповідальності 3 особи. По кожному факту складено адміністративні протоколи за ст. 195-6 КУпАП (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), які скеровано суд для розгляду та прийняття рішення.