Міліція відкрила провадження за фактом вибуху авто в Києві

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля у Дарницькому районі Києва вранці 6 січня.



Фото: Вконтакте, Олександра Рожко

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві, кримінальне провадження відкрито за статтею. 194 (навмисне пошкодження або знищення чужого майна) Кримінального кодексу України.

Дані про нього внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У главку міліції також зазначили, що автомобіль Suzuki Grand Vitara, який вибухнув, належить жінці - приватному підприємцю. На місці події вибухотехніки не виявили будь-яких речовин, які б могли призвести до вибуху, тому автомобіль для детальної експертизи відтранспортовано до Експертно-криміналістичного центру.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня о 7:45 на вулиці Вишняківській, що в Дарницькому районі столиці, вибухнув автомобіль.

За даними міліції, жодна особа під час події не постраждала.