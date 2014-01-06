Міліція відкрила провадження за фактом вибуху авто в Києві
Авто належить жінці-підприємцю
Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля у Дарницькому районі Києва вранці 6 січня.
Фото: Вконтакте, Олександра Рожко
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві, кримінальне провадження відкрито за статтею. 194 (навмисне пошкодження або знищення чужого майна) Кримінального кодексу України.
Дані про нього внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У главку міліції також зазначили, що автомобіль Suzuki Grand Vitara, який вибухнув, належить жінці - приватному підприємцю. На місці події вибухотехніки не виявили будь-яких речовин, які б могли призвести до вибуху, тому автомобіль для детальної експертизи відтранспортовано до Експертно-криміналістичного центру.
Як повідомляв УНІАН, 6 січня о 7:45 на вулиці Вишняківській, що в Дарницькому районі столиці, вибухнув автомобіль.
За даними міліції, жодна особа під час події не постраждала.