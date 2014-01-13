Міліціонери врятували жінку, яка впала з моста в Донецьку

У донецькому парку ім. Щербакова з пішохідного моста у воду впала жінка. Автопатруль полку патрульної служби прибув на місце протягом однієї хвилини. Одночасно були викликані бригада ДСНС і «швидка допомога». Швидке реагування міліції і грамотні, злагоджені дії служб врятували життя потерпілої.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Коли надійшло повідомлення, автомобільний патруль у складі заступника командира взводу Петра Мацали, інспектора патрульної служби Сергія Бортника та водія Валерія Хивренко ніс службу в районі Південного автовокзалу. Вони одразу виїхали на виклик. До них приєдналися інспектор ПС Артем Водзинський і двоє солдатів внутрішніх військ, які знаходилися в пішому патрулі на вул. Пушкіна.

Спільно з рятувальниками ДСНС співробітники полку патрульної служби витягли потерпілу з води. Це виявилося нелегко. Жінку діставали за допомогою канатів, перекинувши їх через поручні моста. Спустившись у воду, рятувальники насилу обмотали її мотузками.

«Постраждала, на вигляд 40-50 років, була в шоковому стані, кричала, її тіло ослабло, поважчало і заніміло від холодної води. Кілька разів вона випускала мотузку з рук, не в силах рухатися. Час спливав, а нам ніяк не вдавалося її витягти», – розповідає Петро Мацала.

Проте рятувальники не здавалися. У холодній воді і під пронизливим вітром вони знову і знову намагалися підняти постраждалу: будь-яке зволікання або помилка могли мати трагічні наслідки. Правоохоронцям довелося прикласти серйозні зусилля, аби утримати і, врешті-решт, витягти жінку нагору.

Врятована була в свідомості. Після надання першої медичної допомоги бригада «швидкої» доставила її в лікарню. Причини, з яких жінка опинилася у воді, наразі невідомі.

У благополучному порятунку потопаючої є і заслуга небайдужих громадян, які своєчасно повідомили про надзвичайну подію до міліції.