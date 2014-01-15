Майно пар, які жили у цивільному шлюбі, ділитимуть по-новому

В Україні для цивільного подружжя встановили нові правила розділу майна.

Зокрема, Верховний суд постановив, що в разі спорів навпіл буде ділитися тільки те добро, яке пари нажили після 2004 року. На все інше доведеться доводити свої права.

"Потрібно буде документально підтвердити, що майно придбане внаслідок спільної праці. Річ у тім, що до 1 січня 2004 р. в нашій країні діяв старий Цивільний кодекс, і, за нього потрібно не лише проживати разом, щоб претендувати на половину майна, але і довести, що воно придбане внаслідок спільної праці", - повідомив "Вестям" старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець.

Зазначимо, що згідно з Сімейним кодексом, цивільний шлюб прирівнюється до офіційно зареєстрованого, тому під час його розірвання подружжя може в судовому порядку вимагати розділу спільно нажитого майна 50/50. "ВСУ у своєму рішенні фактично дав тлумачення поняття "майно, набуте в результаті спільної праці членів сім'ї". Через те, що цей термін не був детально визначений, суди часто по-різному тлумачили цю норму закону і виносили різні за своєю суттю рішення в аналогічних ситуаціях", - зазначила керуючий партнер ЮФ "Вронський, Вронська та партнери" Ганна Вронська.

Довести спільне проживання і працю цивільні пари можуть по-різному.

"Для цього підходить все що завгодно: свідчення родичів, сусідів, фотографії, чеки тощо. Все, що доводить спільне проживання в певний період і спільне ж ведення господарства", - повідомив партнер юридичної компанії "Тарасов і партнери", адвокат Олександр Суботін.

Юристи зазначають, що кількість майнових спорів в останні роки зростає, причому все частіше подають позови саме цивільні подружжя. "Зазвичай, таким чином, ділять права на нерухомість, автомобілі, банківські заощадження. Тобто тільки те, що підлягає реєстрації. Річ у тому, що доводити покупку і наявність іншого рухомого майна проблематично.

Найчастіше розлучення з розділом майна зустрічаються у пар до 40 років. На молодь припадає десь до 90% таких судових процесів, і лише 10% людей після сорока", - резюмував Суботін.

Зазначимо, що у Реєстрі судових рішень за 2013-й зафіксовано всього 31 розгляд справи про розподіл майна після громадянського шлюбу. В основному пари ділять будинки і машини. Правда, в деяких випадках вимагають один у одного навіть пасіки, холодильники, шафи, газові балони і токарні верстати.

ТСН