До лікарні потрапив вже 61 правоохоронець

До лікарні через сутички у Києві госпіталізували вже 61 правоохоронця. Раніше повідомлялося про 40.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, загальна кількість міліціонерів, які отримали травми під час масових заворушень на Європейській площі у Києві, перевищує 100 осіб.

У них діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, забиття та отруєння невідомими речовинами.

Як повідомляв УНІАН, мітингувальники під час сутичок, які розпочалися вчора удень у Києві на вулиці Грушевського, спалили шість транспортних засобів.

За даними департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 06:00 20 січня до столичних медиків звернулися 103 учасника акції протесту, які постраждали під час сутичок біля стадіону «Динамо» на вул. Грушевського. З них 42 учасника госпіталізовано.