Одному з активістів ампутували кисть руки, трьом видалили очні яблука

Із 42 госпіталізованих, які постраждали внаслідок сутичок на вулиці Грушевського у центрі Києва сьогодні вночі, четверо перебувають у важкому стані.

Трьом постраждалим було видалено очні яблука, а ще одному ампутовано кисть руки.

Як передає УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Віталій Мохарєв.

Він пояснив, що операції з видалення очей були необхідні через те, що лікарі констатували у постраждалих контузію очей, а ампутація частини руки була необхідна, оскільки кістку було повністю роздроблено.

Постраждалі перебувають в Олександрівській клінічній лікарні (близько 16 осіб), у лікарні швидкої допомоги (4 осіб), у клінічній лікарні № 9 (5 осіб), у лікарні № 17 політравм (3 особи), у дитячій клінічній лікарні № 7 (1 хлопець з числа мітингуючих, якому 17 років) в обласній клінічній лікарні Київської області (2 особи) та у клінічній лікарні № 3.

За словами Мохарєва, це ситуація на 9.00, і нової інформації він поки не отримував. Серед постраждалих є двоє журналістів – з газети «Известия» та Радіо Свобода. За словами керівника департаменту, вони госпіталізовані до Олександрівської клінічної лікарні.

У токсилогічне відділення, за словами Мохарєва, звернень не було.

Вік постраждалих - від 17 до 59 років. Переважно, це кияни, але є і люди з регіонів, при цьому як зі східних, так і з західних. Мохарєв повідомив, що вночі працювали 15 бригад швидкої допомоги. Вони працювали у напруженому режимі, але виконали завдання з надання медичної допомоги.

Як запевнив керівник департаменту, бригади та лікарні забезпечені необхідними медикаментами та препаратами.

Як зазначалось на брифінгу, загалом було зафіксовано 103 звернення до бригад швидкої допомоги станом на 9.00.