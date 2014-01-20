За сутички у Києві затримали 31 активіста – МВС

За масові заворушення у центрі Києва правоохоронці затримали 31 особу. Дев’ятьох із них затримали у межах кримінального провадження за статтею 294 КК України – масові заворушення.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Наразі правоохоронці встановлюють роль кожного у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Як уже повідомлялось раніше, серед затриманих є представники політичних партій та чоловік, який 13 років перебував у в’язниці за вчинення вбивства.