За сутички у Києві затримали 31 активіста – МВС
21:04, 20 січня 2014Кримінал
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За масові заворушення у центрі Києва правоохоронці затримали 31 особу. Дев’ятьох із них затримали у межах кримінального провадження за статтею 294 КК України – масові заворушення.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Наразі правоохоронці встановлюють роль кожного у вчиненні цього кримінального правопорушення.
Як уже повідомлялось раніше, серед затриманих є представники політичних партій та чоловік, який 13 років перебував у в’язниці за вчинення вбивства.
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