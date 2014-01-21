Генсек ООН закликав українців не допустити ескалації насильства

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун звернувся до всіх українців із закликом проявляти стриманість із тим, щоб не допустити ескалації насильства.

Як повідомляється на сайті ООН, про це йдеться в заяві, з якою ввечері 20 січня від імені Пан Гі Муна виступив його прес-секретар

Генсек ООН нагадав про право на мирні зібрання й свободу слова, а також наполегливо рекомендував усім вступити в конструктивний діалог, повідомляється на сайті ООН.

«Генеральний секретар продовжує уважно й з тривогою стежити за подіями в Україні. Він знову звернувся до всіх сторін проявляти стриманість із тим, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості та насильства й дотримуватися демократичних принципів свободи слова та мирних зборів», - йдеться в заяві.

Пан Гі Мун заявив, що «бере до уваги нові зусилля до діалогу в Україні».

Генсек ООН «наполегливо закликав усі сторони вступити в конструктивний, стійкий і всеохоплюючий діалог і знову підкреслив необхідність взаємної згоди серед українців щодо шляху, яким піде країна».

Як повідомляв УНІАН, у Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають зіткнення між мітингувальниками й правоохоронцями.

Лише за перший день протистояння в зіткненнях було поранено близько 100 осіб.

За два дні в зіткненнях на вулиці Грушевського поранення отримали майже 30 журналістів.