Нардеп Ляшко привіз мітингувальникам каски і бити
17:17, 22 січня 2014Кримінал
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Народний депутат України Олег Ляшко привіз для мітингувальників на Майдан Незалежності у Києві каски та палиці.
Відео, де нардеп роздає екіпірування активістам, є на офіційному сайті МВС.
За інформацією правоохоронців, народний депутат також привіз наколінники та налокітники.
«Нічого десь там співати, танцювати. Кінчились співи і танці. Сьогодні боротьба…», – сказав Ляшко, звертаючись до мітингувальників.
Провохоронці закликали громадян не піддаватись на провокації і не вдаватись до насильства.
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