Нардеп Ляшко привіз мітингувальникам каски і бити

Народний депутат України Олег Ляшко привіз для мітингувальників на Майдан Незалежності у Києві каски та палиці.

Відео, де нардеп роздає екіпірування активістам, є на офіційному сайті МВС.

За інформацією правоохоронців, народний депутат також привіз наколінники та налокітники.

«Нічого десь там співати, танцювати. Кінчились співи і танці. Сьогодні боротьба…», – сказав Ляшко, звертаючись до мітингувальників.

Провохоронці закликали громадян не піддаватись на провокації і не вдаватись до насильства.