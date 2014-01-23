В Україні відбувається спроба державного перевороту - Азаров

В Україні відбувається спроба державного перевороту.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров журналістам у Давосі (Швейцарія).

«В Україні відбувається спроба державного перевороту. І всі, хто підтримують цей переворот, повинні чітко сказати: так, ми за повалення законної влади в Україні, а не ховатися за мирними протестувальниками», - сказав Азаров.

Водночас він підкреслив, що не можна вважати протести мирними після того, як так звані мирні мітингувальники використовують «коктейлі Молотова», захоплюють державні установи та вчиняють інші протиправні дії.

Як повідомляв УНІАН, протистояння на вул. Грушевського триває з 19 січня. Постраждали сотні людей, троє осіб – загинули.