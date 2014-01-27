Запорізька міліція відкрила провадження у зв`язку з розміщенням в Інтернеті особистих даних міліціонерів

16:18, 27 січня 2014
Кримінал
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Запорізька міліція відкрила кримінальне провадження у зв`язку з розміщенням в Інтернеті особистих даних співробітників правоохоронних органів та членів їхніх сімей, зокрема їх адрес.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, факт розміщення в мережі особистих даних співробітників правоохоронних органів було встановлено в ході моніторингу Інтернету на предмет виявлення інформації про протиправну діяльність.

«Співробітниками запорізької міліції в ході моніторингу мережі Інтернет на предмет виявлення інформації про протиправну діяльність було встановлено, що на одній з інтернет-сторінок розміщено відомості із зазначенням адрес і особистих даних співробітників правоохоронних органів та членів їхніх сімей», - повідомили у ВЗГ.

На даний момент дії осіб, які створили сторінку з персональними даними правоохоронців та їх близьких і розмістили цю інформацію у вільному доступі, кваліфіковані за ч. 1 ст. 343 ККУ (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби).

27 січня відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження.

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