Львівські УБОЗівці затримали учасників ОЗГ, які викрадали підприємців.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, учасники злочинного угрупування упродовж тривалого часу займалися розбійними нападами, вимаганнями та пограбуваннями громадян на території Львівської області. Зловмисникам вже оголошено про підозру.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області, затримали учасників злочинної угрупування які упродовж тривалого часу займалися на території регіону вимаганнями застосовуючи насильство, незаконним заволодінням автотранспорту, «вибиванням» боргів з підприємців та пересічних громадян.

Так, зловмисники наприкінці минулого року, викрали двох підприємців та насильно утримували їх в неволі. Погрожуючи, забрали у потерпілих коштовні, автомобілі та значні суми грошових коштів в іноземній валюті. Також вони вимагали у підприємців передати їм частину бізнесу.

Шістьом учасникам зазначеної злочинного угрупування вже повідомлено про підозру у вчиненні ряду тяжких злочинів та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одного з активних учасників угрупування - 26-річного іноземця, який переховувався від органів досудового слідства, правоохоронці розшукали та затримали в Одесі. Він вже раніше притягався до відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а також за використання підроблених документів.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 3 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Галицьким районним судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.