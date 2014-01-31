МВС вважає закон про амністію дієвим кроком до компромісу

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» Міністерство внутрішніх справ вважає важливим та дієвим кроком до розв’язання конфлікту та припинення силового протистояння на Грушевського.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначає МВС, «правоохоронці під час нападів на міліцію та військовослужбовців внутрішніх військ проявили витримку та стійкість, незважаючи на те що в них летіло каміння та піротехніка, їх підпалювали «коктейлями Молотова», в них стріляли з пневматичної та травматичної зброї. Представники світової спільноти відзначили професійні та стримані дії міліції під час протистояння на Грушевського і закликали до компромісу, припинення силових дій та розблокування адміністративних будівель».

Як стверджують у МВС, «затримані міліцією учасники масових заворушень на Грушевського - не мирні мітингувальники, а люди, які підозрюються у тяжких злочинах – нападах на правоохоронців, масових заворушеннях, підпалах техніки тощо. Влада розуміє, що багато з них піддалися емоціям або пішли на поводу у радикалів. Тому, щоб припинити протистояння, був розроблений закон, який не заважатиме мирним протестам, але дозволить припинити насильство та зняти напругу у суспільстві».

Як повідомляв УНІАН, найбільш масові в історії держави акції протесту розпочалися в Україні після того, як в ніч на 30 листопада 2013 року «Беркут» жорстоко розігнав мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту посилилися після того, як 16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла пакет так званих «диктаторських законів», що обмежують права і свободи громадян. 19 січня на вул. Грушевського розпочалося протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні громадян поранені, є загиблі, сотні заарештовано.

28 січня ВР скасувала закони від 16 січня, сьогодні, 31 січня, Президент України підписав цей закон.

Крім того, Віктор Янукович підписав так званий закон про амністію, авторства «регіонала» Юрія Мірошниченка. Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять усі адмінбудівлі. Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.

30 січня Українська Гельсінська спілка з прав людини назвала цей документ «законом про заручників», і заявила, що закон про амністію учасників акцій протесту суперечить базовим нормам міжнародного, конституційного та кримінального права.