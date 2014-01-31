На Львівщини вилучили екстазі на 1 мільйон гривень

У Львівській області група з чотирьох осіб, громадян іноземної держави, організували міжнародний канал надходження на територію України та країн Європи особливо небезпечних сильнодіючих наркотичних засобів.

Зловмисники перевозили наркотики контрабандно через митний кордон України та займалися збутом їх в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України

«У вересні 2013 року усіх затримали працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області при спробі перенести пакунки з наркотиками через митний кордон України. Наркотики були прикріплені скотчем до тіла. У них було вилучено 4 кілограма амфетаміну та 200 грамів екстазі», – розповів начальник відділу управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області полковник міліції Василь Телиця.

Усі четверо затриманих перебувають у родинних відносинах. Встановлено, що загальна вартість наркотичних засобів, які вони намагалися перенести через митний кордон України, становить 1 мільйон гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Для учасників злочинного угрупування було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

31 січня слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області під процесуальним керівництвом прокуратури області досудове розслідування було закінчено. Матеріали щодо учасників організованого злочинного угрупування, які займалися незаконним обігом наркотиків направлені до суду.