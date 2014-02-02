У Хмельницькому поховали капітана ВВ Дмитра Дунця

Капітана внутрішніх військ Дмитра Дунця, який помер 30 січня від серцевого нападу у Києві на вулиці Грушевського, поховали у рідному Хмельницькому. Йому виповнився лише 31 рік.

Похорон відбувся 1 лютого. Аби віддати шану військовослужбовцю на похорон прибули рідні та близькі Дмитра, колеги, командування внутрішніх військ та керівництво УМВС в Хмельницькій області.

Пішою ходою Дмитра провели до Свято-Успенської церкви, де відбувся заупокійний молебень.

Поховали Дмитра на міському цвинтарі у Хмельницькому.

«Особливо гірко від того, що наш товариш і побратим залишив стрій у молодому віці, коли ще жити й жити… Але проводжаємо ми Дмитра, як справжнього сина своєї Батьківщини», – промовив на могилі начальник управління бойової та спеціальної підготовки ГУ ВВ МВС України, генерал-майор Сергій Кульчицький.

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«Капітан Дунець, обравши своєю долею справу захисту Батьківщини та українського народу, до останнього подиху був вірний військовій присязі, стояв на сторожі законності та правопорядку», – наголосив заступник командира луганського полку внутрішніх військ з виховної роботи підполковник Олександр Росляков.

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«Світла пам’ять про Дмитра Дунця житиме вічно у серцях його рідних та близьких, а також колег та друзів», – наголошують у міліції.