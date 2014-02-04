Кримчани передали "Беркуту" посилки з продуктами та одягом

Жителі Криму, які приїхали у Київ для участі у мітингах, передали кримським бійцям спецпідрозділу «Беркут» посилки з продуктами та одягом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Партії регіонів Криму.

"Як повідомив один з кримчан, посилки були передані старшому кримського загону «Беркута». При цьому той зазначив, що кримські бійці як ніхто інший з їхніх колег у Києві відчувають підтримку з дому. «Старший кримських беркутівців подякував нам, зазначивши, що один тільки Крим і годує, - розповіла людина, яка супроводжувала кримчан. - Посилок вийшла ціла пасажирська „Газель”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Активісти повезли з собою продукти та одяг, які кримчани принесли в громадські приймальні Партії регіонів для кримських беркутівців.

"Зокрема, бійцям передали посилки з маслом, салом, рибними та овочевими консервами, сухофруктами, кондитерськими виробами, варенням, згущеним молоком, чаєм, також в посилках предмети одягу, предмети гігієни, ліки і т.д", - повідомляє Партія регіонів у Криму.