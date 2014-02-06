На Донеччині викрили групу торгівців наркотиків

У Донецькій області правоохоронцями викрито групу торгівців наркотиків, піврічний обіг грошових коштів якої перевищував 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до складу злочинної групи входили п`ятеро осіб, які ретельно дотримувалися методів конспірації: постійно змінювали SIM-карти, мобільні телефони, місця зустрічей з клієнтами і т.д. Чіткий розподіл ролей забезпечував лідер гурту, 31-річний житель м. Маріуполя, який раніше був судимий, у тому числі і за наркотики.

За словами заступника начальника УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області Олександра Налбатова, схема злочинного бізнесу була наступною: організатор здобував опій екстракційний і передавав його активному учаснику угруповання для подальшого збуту, який ховав отриманий наркотичний засіб в різних місцях міста Маріуполя, в так званих «закладках», після чого повідомляв адреси цих схованок ще трьом спільникам, а вже ці люди займалися безпосередньо виготовленням опію ацетильованого та його збутом наркозалежним особам.

Правоохоронець зазначив, що гроші від продажу зілля торговці перераховували на банківський рахунок лідера, залишаючи собі частину в якості заробітку.

В результаті досудового розслідування було встановлено, що піврічний обіг грошових коштів у наркоторгівців перевищував 1,5 млн гривень.

«Наші оперативники працювали над викриттям наркодилерів понад півроку, під час документування діяльності даної організованої злочинної групи (ОЗГ) було проведено 8 етапів оперативних закупівель наркотичних речовин, а саме ацетильованого та екстракційного опію, і, маючи достатньо доказів, ми отримали дозвіл на затримання зловмисників і проведення обшуків», - пояснив Налбатов.

За його словами, операція по затриманню ОЗГ пройшла успішно. Всі п`ятеро зловмисників були на цьому тижні повідомлені про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 , ч.1 ст.317 та ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України. Максимальний термін, який їм загрожує, - до 15 років позбавлення волі. Підозрювані заарештовані та утримуються під вартою.