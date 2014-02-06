У Будинку профспілок стався вибух

Сьогодні, близько 12.00, на Майдані Незалежності у приміщенні Будинку профспілок стався вибух внаслідок якого постраждали люди.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, вибух, попередньо, пролунав на п’ятому поверсі будівлі. Одного чоловіка було важко травмовано, його забрала бригада швидкої допомоги. У приміщенні перебуває ще кілька осіб, які отримали травми внаслідок вибуху.

На місце події працівників правоохоронних органів наразі не пропускають.

У столичному управлінні міліції повідомили, що о 12:20 на спецлінію «102» столичної міліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що до однієї з міських лікарень доставлено чоловіка в тяжкому стані. «У потерпілого діагностовано пошкодження очей та травму кисті руки. Поранений перебуває без свідомості. Вік та місце проживання чоловіка наразі не встановлено», – зазначають в міліції.

Зі слів лікаря, потерпілий знаходився в Будинку профспілок на п’ятому поверсі, відкрив коробку, після чого стався вибух.

У міліції також підтвердили, що активісти не допускають правоохоронців до місця події.

Другу групу співробітників Шевченківського РУ направлено до лікарні №17, щоб поспілкуватися з потерпілим, коли він прийде до свідомості.

Водночас, ніхто з керівництва штабів Євромайдану не підтвердив інформацію про вибух. Зараз на другому поверсі Будинку профспілок проходить екстрене засідання лідерів Євромайдану. В Будинку профспілок знаходяться штаби активістів Євромайдану. На п'ятому поверсі розташовуються активісти "Правого сектора".