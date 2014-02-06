На Прикарпатті онук вбив свою бабцю: тіло розчленував і спалив

В одному з сіл Тлумацького району на Прикарпатті молодик завдав смертельні ножові поранення своїй бабусі. Жінка померла одразу. Аби приховати сліди злочину, чоловік сокирою відрубав голову та кінцівки рук від тіла та спалив у печі власного будинку.

Трагедія сталася 5 лютого. Міліцію про інцидент повідомила мешканка Івано-Франківська, яка заявила, що її син бігає по подвір’ю з сокирою в руках. Про це вона дізналась від сусідів, які зателефонували їй із села, де проживає її старенька матір з онуком, повідомляє УЗГ МВС.

Наляканій жінці й на думку не спадало, що накоїв її син. Понівечене тіло пенсіонерки без голови та кінцівок рук лежало в стодолі прикрите одягом.

Сусіди й досі не можуть оговтатись від шоку. Кажуть, що в поведінці молодого сусіда агресії не помічали, він був спокійний, замкнутий в собі, у нього навіть не було товаришів. 83-річна бабуся хоч і поважного віку, однак поралась по господарству, пекла хліб та ходила до церкви. Що стосується зловмисника, то він неодружений і раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Відомості про цю подію занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, призначено низку експертиз. Розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).