Декана львівського вишу затримали на хабарі

У Львові правоохоронці викрили декана одного з місцевих вишів за вимагання та отримання хабара.

Правоохоронці встановили, що чоловік пообіцяв за 200 доларів, посприяти львів’янці у зарахуванні на заочну форму навчання підпорядкованого йому факультету та допомогти у лютому здати екзамени під час навчальної сесії, повідомили в обласному управлінні міліції.

55-річного декана затримали під час передачі коштів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді штрафу, або арешт на строк від трьох до шести місяців або ж позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.