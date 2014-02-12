Голову Тернопільської облорганізації «Тризуб» оголосили у розшук

Міліція оголосила в розшук голову Тернопільської обласної організації «Тризуб» Василя Лабайчука.

Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, Лабайчук оголошений у державний розшук за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 294 ч.1 (масові заворушення) та ч.1 ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.

«Оскільки на виклики в органи досудового розслідування підозрюваний не з’являється, за місцем реєстрації відсутній та місце знаходження його не відоме правоохоронці оголосили молодого чоловіка у розшук», – повідомили в секторі громадських зв’язків.