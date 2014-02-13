Міліція спростувала інформацію про серію жорстоких пограбувань і вбивств у Чернігові

У Чернігові міліція спростувала інформацію про серію жорстоких пограбувань і вбивств бандою підлітків, яка скоює напади на мешканців міста.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області, заява міліції зроблена у зв`язку з публікаціями у місцевій пресі, які, за твердженнями прес-служби, ”є тенденційними і упередженими та містять відомості, що не відповідають дійсності.

”Широко розтиражований вислів про ”щонайменше 5 нападів лише за останній тиждень” є неправдивим і орієнтованим на формування панічних настроїв у суспільстві. Насправді можна вести мову про два кримінальні правопорушення, де спостерігається подібність обставин їх скоєння”, - сказано в офіційному повідомленні.

Так, 8 лютого близько 21.00 до чергової частини чернігівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення, що біля одного з будинків по вулиці Танкістів виявлено труп жінки зі слідами насильницької смерті. Невідомі зловмисники викрали особисті речі загиблої. У ході перевірки було встановлено особу загиблої, нею виявилася 41-річна жителька обласного центру, яка того вечора поверталася додому з роботи. За цим фактом одразу було відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з корисливих мотивів).

Також 8 лютого у вечірній час було скоєно напад на жительку мікрорайону ”Шерстянка”, яка поверталася додому. Потерпіла пояснила, що на неї напали троє невідомих, які завдали їй ряд ударів по голові, намагаючись влучити в обличчя. Після побиття жінки зловмисники втекли з місця події, залишивши при ній її особисті речі. Зараз потерпіла перебуває на стаціонарному лікуванні. За фактом нападу на жінку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).

Правоохоронці вказують, що за обома фактами тривають оперативні та слідчі заходи, спрямовані на встановлення осіб нападників. Робота над цими кримінальними провадженнями перебуває на особистому контролі керівництва УМВС України в Чернігівській області та Чернігівського міського відділу УМВС.

Водночас, викладені у публікаціях припущення про можливе вбивство 25-річного жителя м. Чернігова, тіло якого з тілесними ушкодженнями було виявлено в будівлі покинутого заводського корпусу по проспекту Миру, повністю спростовуються даними огляду місця події та висновками судово-медичної експертизи трупа загиблого.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, ці тілесні ушкодження могли утворитися при падінні з висоти. Смерть пов`язують з нещасним випадком.