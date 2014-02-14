У Севастополі вилучили наркотиків на понад 300 тис. грн

Правоохоронці Севастополя припинили діяльність злочинної групи, яка займалася постачанням та збутом наркотиків у місті. У злочинну групу входило декілька жителів Севастополя, найстаршому з яких 25 років.

Про це повідомили у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України у м. Севастополь.

До оперуповноважених УБОЗ УМВС України в Севастополі надійшла інформація про те, що кілька жителів міста займаються незаконним постачанням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин серед місцевої молоді. Зловмисники продавали зілля у навчальних та розважальних закладах.

Як розповів заступник начальника УБОЗ м. Севастополя Геннадій Дзюбан, в результаті комплексу оперативно-розшукових заходів був виявлений і встановлений весь ланцюжок незаконного постачання психотропних речовин злочинною групою. Наразі всі учасники групи затримані і заарештовані. З незаконного обігу вилучено більше 3000 доз психотропної речовини. Її вартість за цінами «чорного ринку» склала близько 300 тисяч гривень.

Стосовно зловмисників розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України.

Встановлюються всі особи, причетні до поширення смертоносного зілля. Досудове слідство триває.