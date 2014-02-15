Одна з версій загибелі чоловіка, який згорів в автомобілі – суїцид

09:58, 15 лютого 2014
Кримінал
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13 лютого до Запорізького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на дорозі між селами Червоний Яр та Івангород горить автомобіль. В салоні авто працівники міліції виявили тіло невідомого чоловіка з ознаками термічного впливу.

За даним фактом, як повідомили в УГЗ МВС України, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За однією з версій слідства загиблим є власник автомобіля. Однак на даний час особу загиблого достовірно не встановлено, триває відповідна експертиза.

Під час вивчення слідством особи власника автомобіля його дружина зазначила, що про участь чоловіка у якихось протестних рухах їй не відомо.

У той же час слідство з’ясувало, що незадовго до вищезазначених подій родичам власника автомобіля стало відомо про наявність у нього заборгованості по кредитних зобов'язаннях перед кількома банками. Через це чоловік перебував у пригніченому стані та висловлював наміри про самогубство. Тож і ця версія на теперішній час перевіряється слідством, зазначають у міліції.

Під час огляду на місці події інших ушкоджень автомобіля, окрім термічних, не виявлено. Експерти з’ясовують причину, місце виникнення та шляхи поширення полум’я.

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