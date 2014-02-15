Охорона Майдану била активістів на Бессарабській площі кийками і прутами - очевидці

Під час сьогоднішньої мирної акції, яка проходила під гаслом «Кияни за чисте місто» поруч з барикадами з боку Бессарабської площі, представники охорони Майдану почали провокувати активістів, а згодом бити дерев‘яними кийками та залізними прутами, потрапляли під удари «самооборонівців» навіть жінки, які брали участь в акції.

Про це розповіли УНІАН активісти, які брали участь в акції під гаслом «Кияни за чисте місто».

Як розповіли активісти, близько 70 киян зібралися сьогодні на Бессарабській площі для проведення акції протесту під галом «Кияни за чисте місто». За їх словами, метою акції є звільнення вулиць міста Києва від барикад для вільного пересування громадян та руху міського транспорту, а також «недопущення розв’язання громадянської війни, зокрема у місті Києві, чому сприяють учасники акції протесту на Майдані Незалежності».

Активісти тримали прапор з гербом Києва, а також плакати з написами: «Майдан – визитка третьей мировой войны, урод с американской головой срастается с Крещатиком и рейхом»; «Столице порядок!»; «Нет войне»; «Улицы для транспорта»; «Украине мир»; «Кияни за чисте місто».

Один з учасників акції заявив, що барикади і багаття в центрі столиці, захоплення адміністративних будівель заважають нормальній життєдіяльності Києва, а дії учасників акції протесту на Майдані Незалежності сприяють розв’язанню громадянської війни, тому закликав учасників акції вирушити в напрямку барикади для проведення переговорів.

Активісти вирушили до барикади де встановили пластиковий стіл і стільці та запросили взяти участь у переговорах представника учасників акції протесту на Майдані Незалежності. Однак, на пропозицію щодо переговорів від майданівців ніхто не прийшов.

«У цей час біля барикади перебувало близько сотні «самооборонівців», які вишикувалися перед барикадою та стукали у щити. У деяких з них в руках були палиці, кийки, в одного – молоток. Активісти «Кияни за чисте місто» скандували «Ганьба», а їх опоненти «Слава нації, смерть ворогам!». Після кількох словесних перепалок, у бік активістів «Кияни за чисте місто» полетіли петарди і димові шашки», - розповів один з очевидців інциденту.

Також, за його словами, одна особа постраждала від удару струмом електрошокера.

«Активісти акції «Кияни за чисте місто» почали втікати в бік Бессарабської площі, їх наздоганяли і били ногами, дерев‘яними кийками, металевими прутами, били навіть жінок», - зазначив один з учасників акції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС в м. Києві, сьогодні станом на 13.00 до міліції надійшло 13 офіційних повідомлень про побиття учасників акції «За чистий Київ» активістами Євромайдану.

Як повідомили у прес-службі ВО «Свобода», коментуючи інцидент, народний депутат Іллєнко зазначив: «Влада вкотре присилає своїх найманців для того, аби ті чинили провокації на Майдані. Однак суботній похід «тітушок» до майданівських барикад завершився для них невдачею. Проплачені провокатори отримали відсіч націоналістів і, сподіваюся, зрозуміли, що їм – не місце на Майдані. Ми розуміємо, що режим не зупиниться і буде надалі вчиняти провокації з метою дискредитації Майдану та виведення з рівноваги активістів. Проте щоразу всі їхні наміри буде зведено нанівець – люди вийшли на вулицю для того, аби відстоювати свою честь і гідність, а тому будуть протистояти всім спробам нападу на Майдан».