Фалконер також додав, що російський президент не є ані його другом, ані Великої Британії.

Численні згадки президента США Дональда Трампа про дружбу з очільником Кремля Володимиром Путіним останніми днями викликали гостру критику. Британський міністр Гаміш Фалконер став черговим політиком, який засудив висловлювання Трампа, повідомляє Sky News.

Видання розповіло, що Фалконер назвав Путіна "м'ясником" та засудив "варварську, незаконну війну Росії".

"Ціна виявилася надзвичайно високою, і для країни, яку представляє цей чоловік, вона практично не вища. Росія страшенно страждає від війни, яка є незаконною. Вона жорстока. Вона позбавляє російську молодь безлічі можливостей, про що ви чуєте безпосередньо від них самих", - заявив в інтерв'ю міністр.

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Фалконер також додав, що російський президент не є ані його другом, ані Великої Британії:

"Тож чи є Володимир Путін моїм другом? Ні. І він також не є другом Великої Британії".

На питання, чи висловить уряд Великої Британії свою позицію щодо коментарів про "дружбу" Трампа з Путіним, він відреагував:

"Прем’єр-міністр регулярно спілкується з президентом і абсолютно не приховує, наскільки гостро уся Велика Британія сприймає російське вторгнення в Україну".

Заяви Трампа про Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп назвав критиків його хороших стосунків з Путіним "дурними людьми" та заявив, що особисті контакти з керівниками Росії та Китаю є перевагою для США. При цьому, на уточнення журналістів, чи вважає Трамп очільника Кремля другом США, американський лідер відповів, що не може говорити від імені всієї країни. Щодо саміту між США, Китаєм та РФ, Трамп наголосив, що між ними була така "хімія, така дружба, якої раніше ніколи не бачили".

Також ми писали, що на думку президента США, Росія готова завершити війну проти України, але цьому начебто заважає особиста неприязнь між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Трамп поділився, що під час їхньої розмови в Китаї російський диктатор буцімто чітко дав зрозуміти, що прагне дипломатичного врегулювання конфлікту. Очільник Білого дому назвав "дуже важкою роботою" посередництво США в мирних переговорах між Україною та РФ.

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