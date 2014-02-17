У Чернігові підлітків підозрюють у скоєнні нападів на жителів міста

У Чернігові міліція затримала трьох підлітків, яких підозрюють у скоєнні кількох нападів на жителів міста. Про це повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Більш детальну інформацію правоохоронці пообіцяли надати під час брифінгу начальника УМВС в області Олександра Михайлика, що відбудеться сьогодні.

За інформацією, обнародуваною у ЗМІ, наймолодшому із затриманих 14 років, найстаршому – 16 років.

Підлітків підозрюють у скоєнні нападу на жінку в мікрорайоні Подусівка, яка від завданих травм померла, у нападі на ще одну жінку у мікрорайоні Шерстянка, яка зараз перебуває у лікарні, та побитті чернігівського журналіста і громадського діяча Олександра Ясенчука.

Представники ”Правого сектору” зробили заяву в соціальних мережах, що затримані не мають ні до них, ні до ультрас ніякого відношення.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого міліція спростувала інформацію про серію жорстоких пограбувань і вбивств мешканців міста бандою підлітків. ”Широко розтиражований вислів про ”щонайменше 5 нападів лише за останній тиждень” є неправдивим і орієнтованим на формування панічних настроїв у суспільстві. Насправді можна вести мову про два кримінальні правопорушення, де спостерігається подібність обставин їх скоєння”, - сказано в офіційному повідомленні правоохоронних органів.

Так, 8 лютого у вечірній час біля одного з будинків по вулиці Танкістів було виявлено труп 41-річної жительки Чернігова зі слідами насильницької смерті. Невідомі зловмисники викрали особисті речі загиблої. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з корисливих мотивів).

Того ж вечора було скоєно напад на жительку мікрорайону ”Шерстянка”. За словами потерпілої, на неї напали троє невідомих, які завдали їй ряд ударів по голові. Після побиття жінки зловмисники втекли, залишивши при ній її особисті речі. Зараз потерпіла перебуває на стаціонарному лікуванні. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).