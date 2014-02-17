На Полтавщині невідомі пошкодили два пам’ятники Леніну

У Лохвицькому районі Полтавської області невідомі пошкодили два пам’ятники Леніну.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю облуправління міліції, перше повідомлення надійшло до райвідділу 16 лютого близько 10:30. Невідомий повідомив, що в Лохвиці на вулиці Перемоги, на постаменті пам`ятника В.І. Леніну зроблено напис фарбою. Пам`ятник заввишки 3 метри перебуває на балансі Лохвицької міської ради.

Приблизно в той самий час міліціонерам повідомили про інше пошкодження пам`ятника Леніну в селі Сенча Лохвицького району. На місці події міліціонери встановили, що невідомі звалили верхню частину погруддя і голову пам`ятника. Пам`ятник заввишки 2,5 м, встановлений на постаменті заввишки 2,5 м, виконано з чотирьох залізобетонних частин, порожнистих всередині. Пам`ятник перебуває на балансі сільської ради.

Слідчо-оперативні групи міліції зафіксували правопорушення і почали слідство в рамках відкритих кримінальних проваджень за фактом хуліганства.