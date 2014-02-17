У Львові затримали посадовця, який вимагав 13 тис. грн

Начальник навчальної лабораторії одного зі львівських вишів вимагав 13 тисяч гривень за зарахування місцевого жителя на військову кафедру навчального закладу, а також за допомогу в навчанні.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області

37-річний посадовець отримав першу частину неправомірної вигоди у розмірі 6,5 тисяч гривень, однак скористатись ними так і не встиг, оскільки був викритий правоохоронцями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацію майна.

Правоохоронці встановлюють, чи причетний посадовець до інших фактів одержання таким чином неправомірних вигод.