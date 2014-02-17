Сумські міліціонери знайшли зниклого підлітка на Майдані у Києві

Міліціонери розшукали і повернули матері 16-річного сина, який майже два тижні перебував на столичному Майдані.

Як повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

Наприкінці січня до чергової частини Сумської міліції надійшла заява від матері учня одного з професійних ліцеїв обласного центру. Жінка повідомила, що вже минуло більше доби, як її неповнолітній син пішов з дому і зник.

Друзі хлопця розповіли стурбованій матері, що її син знаходиться у Києві на Майдані. Працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей Сумського міського відділу міліції перевірили інформацію, і вона підтвердилася. Тож було вирішено їхати до столиці, знайти та повернути матері неповнолітнього втікача.

Міліціонери знайшли хлопчину геть пропахлого димом від вогнищ та дуже застудженого. Як розповів сам втікач міліціонерам та матері, весь цей час він жив у Будинку профспілок, охороняв разом з іншими зайняту протестувальниками будівлю та чергував на барикадах.

І мати, і міліціонери переконали хлопця, що йому не варто перебувати у вирі політичних подій, а краще повернутися в рідне місто і приступити до занять.

Мати підлітка подякувала правоохоронцям за своєчасне втручання. «Принаймні син цілий і не ушкоджений, а застуду ми вилікуємо» - щасливо всміхалася жінка.