Міліція не отримувала інформації про ножове поранення активіста Євромайдану на вул. Грушевського - МВС

Жодної інформації про ножове поранення активіста Євромайдану на вул Грушевського до столичної міліції не надходило.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

У міліції зазначили, що у «ЗМІ з’явилася інформація, що один з активістів Майдану, начебто, отримав ножове поранення на вул. Грушевського». «Ця інформація не відповідає дійсності», - наголосили у столичній міліції і повідомили, що «станом на 9 годину ранку 18 лютого поточного року до підрозділів столичної міліції ані від лікарів, ані від самого потерпілого не надходило жодних повідомлень подібного змісту».

Наразі за цією інформацією проводиться додаткова перевірка, додали у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

Як повідомляє «Українська правда», один з активістів Майдану заявив, що отримав ножове поранення в легеню, коли перейшов за барикади, на сторону силовиків, що знаходяться на Грушевського.

За словами активіста автомайдану Дмитра Карпи, який спілкувався з постраждалим, чоловік - один із сотників, відповідальний за певну ділянку в Українському домі. На бік міліції хлопець пішов, щоб з`ясувати, яка обстановка там панує станом на вечір понеділка.

Чи була у формі людина, яка завдала ножового поранення, не уточнюється.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Він у свідомості і може говорити.