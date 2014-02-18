П`ять військовослужбовців внутрішніх військ отримали вогнепальні поранення - МВС

П`ять військовослужбовців внутрішніх військ отримали вогнепальні поранення, повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як йдеться в повідомленні, «з тіла одного з бійців медики вилучили кулю від пістолетного патрона. Ще одному правоохоронцю зараз надають медичну допомогу – намагаються зупинити кровотечу та вийняти кулю».

Всього на цей момент постраждало 37 правоохоронців, зазначається в повідомленні УЗГ.

Водночас, медична служба Євромайдану повідомляє про близько тридцятьох поранених у центрі Києва протестувальників. Переважна більшість людей, якими зараз опікують медики-волонтери, постраждали від розриву світло-шумових гранат і кульових поранень.