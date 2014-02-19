МВС повідомляє про смерть ще одного міліціонера
11:53, 19 лютого 2014Кримінал
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Від вогнепального поранення помер уже десятий правоохоронець. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.
Смерть настала внаслідок вогнепального поранення у груди.
Загалом за час масових заворушень, які розпочалися 18 лютого у Києві, постраждало 383 працівника міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. «Із низ -350 – госпіталізовано. 83 – отримали вогнепальні поранення», – йдеться у повідомленні.
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