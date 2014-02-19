МВС повідомляє про смерть ще одного міліціонера

Від вогнепального поранення помер уже десятий правоохоронець. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Смерть настала внаслідок вогнепального поранення у груди.

Загалом за час масових заворушень, які розпочалися 18 лютого у Києві, постраждало 383 працівника міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. «Із низ -350 – госпіталізовано. 83 – отримали вогнепальні поранення», – йдеться у повідомленні.