Новим керівником ГУ МВСУ у Львівській області може стати Андрій Кулинич.

Про це кореспонденту Вголосу стало відомо з достовірних джерел.

Йдеться про колишнього керівника Рівненського УБОЗу і першого заступника начальника УМВС України в Рівненській області (2011 рік) Кулинича Андрія Івановича. Рівненською міліцією тоді керував екс-голова Львівської ОДА Олег Сало.

Але це вже був злет (з початком розквіту режиму Януковича) Кулинича після сумнозвісної історії з «кришування» відстійника крадених автомобілів, в чому звинувачували Кулинича. У квітні 2006 року на той час вже колишній заступник начальника Управління карного розшуку Львівської області Андрій Кулинич та колишній заступник начальника міського УМВСУ Василь Вовк запевняли, що абсолютно непричетні до діяльності відстійника крадених авто у Дублянах.

Окрім того, Кулинину закидали отримання хабара у сумі $9000 дол., причому інформацію про вилучення цих коштів озвучив начальник обласної міліції Віталій Максимов.«Цифра 9 000 доларів взялася через те, що напередодні я зі свого робочого телефону домовлявся із своїми знайомими, щоб вони позичили мені 9 000 доларів, бо ми з сім’єю хотіли поміняти квартиру. Очевидно, про це хтось розповів або ж у кабінеті було встановлено прослуховування», — зазначав тоді Андрій Кулинич.

Зрештою, тоді Андрій Кулинич зник подалі від людських очей. Натомість відправною точкою для відновлення міліцейської кар’єри Кулинича стало рішення Печерського райсуду Києва (лютий 2007 року) припинити кримінальні справи проти Олега Сала «у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину».

Вже у 2008 році Кулинич обійняв посаду першого заступника начальника відділу – начальника кримінальної міліції Пустомитівського райвідділу міліції. А через рік Кулинич Андрій призначений заступником начальника відділу УБОЗ ГУМВС у Львівській області, а пізніше і начальником.

Подейкують також, що лобіює Кулинича на посаду головного міліціонера Львівщини депутат-мажоритарник від «Батьківщини».

Вголос