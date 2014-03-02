На КПП у Києві невідомі розстріляли трьох співробітників ДАІ

Стріляли впритул з автоматичної зброї, вбили трьох.

У неділю, близько 2-х годин ночі, на КПП на Броварському проспекті невідомі застрелили трьох інспекторів ДАІ, повідомляє Лівий берег.

За попередньою інформацією, Daewoo Lanos сірого кольору, не доїжджаючи кількох десятків метрів до КПП, зупинився, з нього вийшли троє чоловіків, підійшли до посту ДАІ та практично впритул розстріляли з автоматичної зброї двох інспекторів ДАІ, які перебували у службовому автомобілі та одного інспектора, який стояв біля будівлі КПП. Після цього забрали табельну зброю, повернулися до свого авто і поїхали в напрямку міста Бровари.

Активісти "самооборони", які перебували на КПП, передали патрульним, що проїжджали неподалік, орієнтування на автомобіль і через короткий час порожній Daewoo Lanos, на якому зникли люди, які стріляли, знайшли по дорозі на Зазим'я. Злочинці ж зникли у невідомому напрямку. На місці злочину працюють експерти-криміналісти.