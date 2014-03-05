Львівська міськрада спростовує чутки про отруєння води у міському водогоні

Львівська міська рада спростовує чутки про отруєння води у міському водогоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, працівник львівського комунального підприємства «Під Зуброю» 4 березня, ввечері в Сихівському районі Львова зафіксував факт розголошення неправдивої інформації невідомими людьми про отруєння води.

Зараз районна адміністрація готує звернення в міліцію.

«Під час здійснення обходу працівник ЛКП «Під Зуброю» на вулиці Вернадського, 14, у під’їзді будинку побачив трьох молодиків, які заходили у квартири і переконували мешканців, що вода отруйна. Невідомі особи пропонували мешканцям купувати фільтри для очищення води, залишали свої візитні картки. На прохання працівника ЛКП пред’явили документи про фірму, яка офіційно зареєстрована в Харкові. Молоді люди вибігли з будинку, сіли в машину і втекли з місця. Зараз ми готуємо звернення в міліцію за цим фактом”, - розповіла голова Сихівської районної адміністрації Львова Ірина Маруняк.

Вона наголошує: ”Усім мешканцям рекомендуємо не піддаватись на подібні провокації. Вода, яку отримують мешканці в свої будинки, відповідає усім санітарним вимогам».