В Одесі міліція затримала групу озброєних підлітків

У Суворовському районі Одеси міліція 9 березня повторно затримала шістьох підлітків із пістолетом, які пограбували неповнолітнього.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області, до Суворовського райвідділу міліції надійшла заява від місцевої жительки про те, що ввечері 8 березня біля будинку по вулиці Жоліо-Кюрі п`ятеро хлопців і дівчина побили її сина 1996 р.н. «Погрожуючи пістолетом, вони заволоділи його двома мобільними телефонами. Потерпілого доставлено до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом основи носа», - повідомили в міліції.

У ході проведення слідчих дій було викрито молодих людей, які буквально напередодні затримувалися за скоєння аналогічного злочину. Затримані зізналися в скоєному. Вилучено речові докази. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 8 березня міліція затримала шістьох неповнолітніх із пневматичним пістолетом, які пограбували двох людей. Зокрема, в Суворовському районі було затримано двох хлопців і дівчину 1998 р.н. і трьох хлопців 1997 р.н., які, погрожуючи пістолетом, завдали тілесних ушкоджень і заволоділи мобільними телефонами й грошима двох 17-річних хлопців. Підозрюваних відпустили під зобов`язання. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, скоєний групою осіб).