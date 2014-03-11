У Рівненській області затримали озброєного чоловіка, який поранив міліціонера

У місті Сарни Рівненської області затримали озброєного чоловіка, який вчинив супротив та завдав два вогнепальних поранення сержанту міліції.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, вчора, 10 березня, три працівники патрульно-постової служби спільно з двома представниками «Народної варти» патрулювали вулиці міста Сарни.

Під час перевірки документів у одного чоловіка правоохоронці помітили під курткою пістолет. Коли міліціонери спробували з’ясувати законність володіння зброєю, чоловік почав втікати. Почалася погоня, під час якої зловмисник два рази вистрелив у міліціонера. Кулі попали в руку та щоку.

Наразі потерпілого госпіталізовано. Зловмисника затримано, проводиться розслідування.