Громадська координаційна рада Рівненщини вимагає відставки міністра МВС Авакова

Громадська координаційна рада Рівненщини вимагає від в.о. президента України Олександра Турчинова відставки міністра МВС Арсена Авакова та його заступника Володимира Євдокимова.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення до в.о. президента було прийнято сьогодні на відкритих зборах Громадської координаційної ради, які були скликані для визначення позиції громадськості області щодо убивства лідера «Правого сектору» на Західній Україні Олександра Музичка.

Учасники зібрання, яке відбулося у великому залі Рівненської обласної ради, одноголосно засудили вбивство Музичка. Вони назвали його замовним і політичним.

«Громадська координаційна рада Рівненщини вимагає відправити у відставку міністра МВС України Авакова, першого заступника міністра внутрішніх справ Євдокимова, провести об’єктивне розслідування вбивства лідера «Правого сектору» в Західному регіоні України Музичка працівниками Генеральної прокуратури України за участю представників громадськості Рівненщини, на час проведення розслідування відсторонити від виконання обов’язків голову Антикорупційного комітету України Тетяну Чорновіл, яка попередньо вела переговори з Олександром Музичком», - зазначається в тексті звернення.

Вимога щодо Чорновіл була внесена до звернення після того, як перед учасниками зібрання виступив керівник «Правого сектору» Рівненщини Роман Коваль з інформацією про те, що ”незадовго до загибелі Музичка Тетяна Чорновіл, нібито від імені Турчинова, пропонувала йому 20 тис. дол за те, що він на чотири місяці зникне з України”.

За словами Коваля, Чорновіл нібито ”мотивувала прохання тим, що діяльність Музичка могла негативно вплинути на одержання Україною грошей від МВФ”.

Крім того, члени ради вимагають негайного звільнення рівнян, які під час спецоперації «Сокола» були захоплені спецпризначенцями та відвезені ними до Києва.

За словами Олександра Пантюхова, крім трьох представників ”Правого сектора” спецпризначенцями були вивезені з області ще двоє цивільних осіб, один з них підприємець, а інший працівник місцевого центру зайнятості.

Факт вбивства Музичка, як підкреслювалося на зібранні, свідчить про необхідність негайного реформування системи органів внутрішніх справ. Виробити концепцію такого реформування рада і пропонує Турчинову.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Музичко написав на своїй сторінці у соцмережі: «Керівництво Генпрокуратури і МВС України прийняло рішення про моє фізичне знищення або захоплення і видачу мене Росії для того, щоб потім все звернути на спецслужби РФ. Для проведення цієї операції вже створений спецзагін. Ми володіємо на 100% достовірною інформацією».

У березні Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Музичка «за вбивство щонайменше 20 полонених військовослужбовців федеральних сил». Йдеться про участь Музичка у російсько-чеченській війні. Музичко був особистим охоронцем Джохара Дудаєва й отримав звання Героя Чечні. Його ім`ям була названа одна з вулиць Грозного.

Близько 9 ранку 25 березня сектор зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області повідомив, що тіло Музичка з вогнепальними пораненнями в серце було виявлене сьогодні вночі неподалік села Бармаки поблизу Рівного. За попередньою версією міліції Музичка розстріляли невідомі, які приїхали на трьох мікроавтобусах. Також було повідомлено, що міліція відкрила кримінальне проваження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 ККУ (вбивство).

Близько 10-ї годині перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов на брифінгу повідомив, що Музичко (Сашко Білий), оголошений раніше в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецоперації підрозділом «Сокіл» на території Рівненської області.

В МВС зауважили, що «бійці спецпідрозділу затримали охоронців Олександра Музичка, озброєних автоматом Калашникова та пістолетом Макарова. Сам же він намагався втекти, при цьому відкривши вогонь по працівниках міліції. Один з бійців спецпідрозділу був поранений. Правоохоронці змушені були застосувати зброю, при цьому поранивши «Сашка Білого».

За словами Євдокимова, у діях затриманих членів злочинної групи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 ККУ (бандитизм). Трьох затриманих правоохоронці вивезли до Головного слідчого управління МВС України.